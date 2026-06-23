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Lecture au musée Couleuvre

Lecture au musée Couleuvre dimanche 12 juillet 2026.

Adresse
Musée de la Porcelaine
Ville
03320 Couleuvre
Département
Allier
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Couleuvre

Lecture au musée

Musée de la Porcelaine Couleuvre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Découvrez la vie et le travail des porcelainiers d’autrefois lors d’une soirée lecture et pique-nique au Musée de la Porcelaine de Couleuvre, autour du livre témoignage de Suzanne Lavisse-Serre.
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Musée de la Porcelaine Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Discover the lives and work of porcelain makers of yesteryear during an evening of readings and a picnic at the Couleuvre Porcelain Museum, centered around Suzanne Lavisse-Serre’s memoir.

L’événement Lecture au musée Couleuvre a été mis à jour le 2026-06-23 par Montluçon Tourisme

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