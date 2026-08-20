Lecture contée, Archives départementales de la Guadeloupe, Gourbeyre

Informations pratiques

Lecture contée Samedi 19 septembre, 10h15 Archives départementales de la Guadeloupe Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Quand une archiviste s’adresse aux petits, elle leur conte une histoire.

Archives départementales de la Guadeloupe Rue des Archives, 97113 Gourbeyre, France Gourbeyre 97113 Guadeloupe Guadeloupe 590590811302 http://www.archivesguadeloupe.fr Officiellement créées à la Guadeloupe par l’arrêté préfectoral du 23 août 1951, les Archives départementales assurent aujourd’hui les missions d’un service administratif et celle d’un service scientifique et culturel.

Quand une archiviste s’adresse aux petits, elle leur conte une histoire.

©Ministère de la Culture