Les Brodeuses de Vieux-Fort à la Foire patrimoniale de Gourbeyre, Foire Pätrimoniale de Gourbeyre, Gourbeyre

Informations pratiques

Les Brodeuses de Vieux-Fort à la Foire patrimoniale de Gourbeyre Samedi 19 septembre, 09h00 Foire Pätrimoniale de Gourbeyre Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

La Ville de Gourbeyre a le plaisir d’accueillir les brodeuses de Vieux-Fort lors de sa Foire Patrimoniale ! Passionnées et talentueuses, elles viendront partager avec vous les secrets et la beauté de cet artisanat d’art emblématique.

Foire Pätrimoniale de Gourbeyre 143 Avenue Louis-Philippe Longueteau, Gourbeyre 97113 Gourbeyre 97113 Guadeloupe Guadeloupe +590. 0590.26.25.20 [{« type »: « phone », « value »: « +590.690.33.19.79 »}, {« type »: « email », « value »: « yannisj971@gmail.com »}] La ville de GOURBEYRE vous fait découvrir sa foire patrimoniale ou vous pourrez voyager dans les savoir-faire de la Guadeloupe

Les Brodeuses de Vieux-Fort à la foire

©patrimoine de guadeloupe