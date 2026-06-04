Montpon-Ménestérol

Lecture, contes, théâtre en bois

Base de Loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Lecture, contes, théâtre ambulant en bois -10h-11h30 près de la tour d’escalade de la Base de Loisirs de Chandos. Gratuit. Médiathèque 05 53 82 30 54 .

Base de Loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 30 54

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English : Lecture, contes, théâtre en bois

L’événement Lecture, contes, théâtre en bois Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-06-04 par Vallée de l’Isle en Périgord