Lecture, contes, théâtre en bois Montpon-Ménestérol
Lecture, contes, théâtre en bois Montpon-Ménestérol mercredi 12 août 2026.
Montpon-Ménestérol
Lecture, contes, théâtre en bois
Base de Loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 11:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Lecture, contes, théâtre ambulant en bois -10h-11h30 près de la tour d’escalade de la Base de Loisirs de Chandos. Gratuit. Médiathèque 05 53 82 30 54 .
Base de Loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 30 54
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English : Lecture, contes, théâtre en bois
L’événement Lecture, contes, théâtre en bois Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-06-04 par Vallée de l’Isle en Périgord
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