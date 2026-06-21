Soirée brasero rue Paul-Emile Victor Montpon-Ménestérol
Soirée brasero rue Paul-Emile Victor Montpon-Ménestérol jeudi 13 août 2026.
Montpon-Ménestérol
Soirée brasero
rue Paul-Emile Victor La Guinguette de l’Isle Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Soirée Brasero Feu, saveurs, musique, ambiance conviviale à partir de 19h.
La Guinguette de l’Isle 06 09 92 91 93 .
rue Paul-Emile Victor La Guinguette de l’Isle Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 92 91 93
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English : Soirée brasero
L’événement Soirée brasero Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-06-17 par Vallée de l’Isle en Périgord
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