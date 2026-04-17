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Lecture créative Lacapelle-Biron

Lecture créative Lacapelle-Biron

Lecture créative Lacapelle-Biron vendredi 17 avril 2026.

Adresse : Librairie Mari'Bouts

Ville : 47150 Lacapelle-Biron

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Lacapelle-Biron

Lecture créative

Librairie Mari’Bouts Lacapelle-Biron Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 16:30:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Lecture créative sur le thème des émotions, dès 5 ans.
Sur inscription.
Lecture créative sur le thème des émotions, dès 5 ans.
Sur inscription.   .

Librairie Mari’Bouts Lacapelle-Biron 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 01 69 82  maribouts.creations@gmail.com

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English : Lecture créative

Creative reading on the theme of emotions, ages 5 and up.
Registration required.

L’événement Lecture créative Lacapelle-Biron a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Vallée du Lot et Garonne

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