Lecture créative Lacapelle-Biron
Lecture créative Lacapelle-Biron vendredi 17 avril 2026.
Lacapelle-Biron
Lecture créative
Librairie Mari’Bouts Lacapelle-Biron Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 16:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Lecture créative sur le thème des émotions, dès 5 ans.
Sur inscription.
Lecture créative sur le thème des émotions, dès 5 ans.
Sur inscription. .
Librairie Mari’Bouts Lacapelle-Biron 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 01 69 82 maribouts.creations@gmail.com
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English : Lecture créative
Creative reading on the theme of emotions, ages 5 and up.
Registration required.
L’événement Lecture créative Lacapelle-Biron a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Vallée du Lot et Garonne
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