AGENDA · Glomel
Lecture croisée La Place des Ami.e.s Glomel
vendredi 10 juillet 2026 · La Place des Ami.e.s · Glomel
Informations pratiques
Glomel
Lecture croisée
La Place des Ami.e.s 7 Lieu-dit Botcanou Glomel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Un texte vous a interpelé, partagez vos impressions et discutez-en avec les participants.
Café associatif boissons et grignotage
Org. la place des ami.e.s .
La Place des Ami.e.s 7 Lieu-dit Botcanou Glomel 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 29 42 93 44
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English :
L’événement Lecture croisée Glomel a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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