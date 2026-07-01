Lecture croisée La Place des Ami.e.s Glomel

vendredi 10 juillet 2026 · La Place des Ami.e.s · Glomel

Informations pratiques

Glomel

Lecture croisée

La Place des Ami.e.s 7 Lieu-dit Botcanou Glomel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Un texte vous a interpelé, partagez vos impressions et discutez-en avec les participants.

Café associatif boissons et grignotage

Org. la place des ami.e.s .

La Place des Ami.e.s 7 Lieu-dit Botcanou Glomel 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 29 42 93 44

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English :

L’événement Lecture croisée Glomel a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh