Lecture d’albums et comptines en basque Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains

Lecture d'albums et comptines en basque

Lecture d’albums et comptines en basque Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains mercredi 25 mars 2026.

Lecture d’albums et comptines en basque

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25

Date(s) :
2026-03-25

En basque. De 3 à 6 ans.   .

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture d’albums et comptines en basque

L’événement Lecture d’albums et comptines en basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Cambo les Bains