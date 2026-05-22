Lecture d’albums Médiathèque à la plage Mimizan

Mimizan

Lecture d’albums

Médiathèque à la plage Boulevard des Pêcheurs Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 11:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Des histoires à écouter les pieds dans le sable pour petits et grands

Accès libre.

A partir de 3 ans

RDV le long du courant tout proche du pont, coté Boulevard des pêcheurs. .

Médiathèque à la plage Boulevard des Pêcheurs Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 42 97 mediatheque@mimizan.com

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English : Lecture d’albums

L’événement Lecture d’albums Mimizan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mimizan