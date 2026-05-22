Lecture d’albums Médiathèque à la plage Mimizan
Lecture d’albums Médiathèque à la plage Mimizan mercredi 22 juillet 2026.
Mimizan
Lecture d’albums
Médiathèque à la plage Boulevard des Pêcheurs Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 11:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Des histoires à écouter les pieds dans le sable pour petits et grands
Accès libre.
A partir de 3 ans
RDV le long du courant tout proche du pont, coté Boulevard des pêcheurs. .
Médiathèque à la plage Boulevard des Pêcheurs Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 42 97 mediatheque@mimizan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lecture d’albums
L’événement Lecture d’albums Mimizan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mimizan
À voir aussi à Mimizan (Landes)
- découverte gratuite de marche nordique Mimizan 27 mai 2026
- Yoga Vinyasa Studio Pause Yoga Mimizan 28 mai 2026
- Yoga méditation création mandala en forêt Mimizan 30 mai 2026
- Escape Game Nature Mimizan 31 mai 2026
- Balade nature en pirogue hawaïenne fête des mères Mimizan 31 mai 2026