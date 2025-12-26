Lecture de contes jeunes enfants, Médiathèque Espelette

Lecture de contes jeunes enfants

Médiathèque 70 xerri karrika Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Une sélection d’histoires racontées par votre bibliothécaire aux enfants de 0 à 5 ans accompagnés de leurs parents.

Animation gratuite, mais réservation conseillée car la jauge est limitée. .

Médiathèque 70 xerri karrika Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 09 80 mediatheque@mairie-espelettte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture de contes jeunes enfants

L’événement Lecture de contes jeunes enfants Espelette a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de Tourisme Pays Basque