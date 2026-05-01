Lecture de Henri-Noël Mayaud La compagnie des ombres Bibliothèque Lancieux
Lecture de Henri-Noël Mayaud La compagnie des ombres Bibliothèque Lancieux jeudi 7 mai 2026.
Lancieux
Lecture de Henri-Noël Mayaud La compagnie des ombres
Bibliothèque 2 rue de la Mairie Lancieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 17:30:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Dans le cadre des animations de la Bibliothèque de Lancieux, venez écouter la lecture à haute voix de Henri-Noël Mayaud La compagnie des ombres de Michel de Jaeghere. .
Bibliothèque 2 rue de la Mairie Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 22 19
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L’événement Lecture de Henri-Noël Mayaud La compagnie des ombres Lancieux a été mis à jour le 2026-04-28 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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