Lecture de Henri-Noël Mayaud La compagnie des ombres Bibliothèque Lancieux

Lancieux

Lecture de Henri-Noël Mayaud La compagnie des ombres

Bibliothèque 2 rue de la Mairie Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 17:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Dans le cadre des animations de la Bibliothèque de Lancieux, venez écouter la lecture à haute voix de Henri-Noël Mayaud La compagnie des ombres de Michel de Jaeghere. .

Bibliothèque 2 rue de la Mairie Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 22 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lecture de Henri-Noël Mayaud La compagnie des ombres Lancieux a été mis à jour le 2026-04-28 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme