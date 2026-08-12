Lecture de ouf signées Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes
samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants · Rennes
Informations pratiques
Lecture de ouf signées Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes Samedi 17 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine
gratuit
Lectures bilingues d’albums jeunesse en LSF et en français.
L’association l’Avide (Arts visuels et découvertes) et la bibliothèque des Champs libres vous proposent une lecture bilingue d’albums jeunesse en LSF et en français. Venez découvrir ces histoires signées et lues en duo. À partir de 4 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-17T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-17T15:30:00.000+02:00
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Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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