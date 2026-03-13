Lecture de paysage à Franleu

11 Rue des Écoles Franleu Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :

2026-09-05

[Nature et paysage]

Le temps d’un après-midi, venez profiter des paysages caractéristiques du territoire. En compagnie de nos animateurs, venez découvrir le village-courtil de Franleu et son tour de haie.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/lecture-de-paysage-franleu/

[Nature et paysage]

Le temps d’un après-midi, venez profiter des paysages caractéristiques du territoire. En compagnie de nos animateurs, venez découvrir le village-courtil de Franleu et son tour de haie.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/lecture-de-paysage-franleu/ .

11 Rue des Écoles Franleu 80210 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

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English :

[Nature and landscape]

Spend an afternoon enjoying the region?s characteristic landscapes. In the company of our guides, discover the village-courtil of Franleu and its hedge tower.

Good to know

Free

Duration: 2 hours

Booking essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/lecture-de-paysage-franleu/

L’événement Lecture de paysage à Franleu Franleu a été mis à jour le 2026-03-13 par Baie de Somme 3 Vallées