Lecture de paysage à Franleu Franleu
Lecture de paysage à Franleu Franleu samedi 5 septembre 2026.
Lecture de paysage à Franleu
11 Rue des Écoles Franleu Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00
Date(s) :
2026-09-05
[Nature et paysage]
Le temps d’un après-midi, venez profiter des paysages caractéristiques du territoire. En compagnie de nos animateurs, venez découvrir le village-courtil de Franleu et son tour de haie.
Bon à savoir
Gratuit
Durée 2h
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/lecture-de-paysage-franleu/
[Nature et paysage]
Le temps d’un après-midi, venez profiter des paysages caractéristiques du territoire. En compagnie de nos animateurs, venez découvrir le village-courtil de Franleu et son tour de haie.
Bon à savoir
Gratuit
Durée 2h
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/lecture-de-paysage-franleu/ .
11 Rue des Écoles Franleu 80210 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr
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English :
[Nature and landscape]
Spend an afternoon enjoying the region?s characteristic landscapes. In the company of our guides, discover the village-courtil of Franleu and its hedge tower.
Good to know
Free
Duration: 2 hours
Booking essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/lecture-de-paysage-franleu/
L’événement Lecture de paysage à Franleu Franleu a été mis à jour le 2026-03-13 par Baie de Somme 3 Vallées