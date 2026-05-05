Lecture de paysage sur le marais de Pousseau RDV face à la COVED-PAPREC Royan

Royan

Lecture de paysage sur le marais de Pousseau

RDV face à la COVED-PAPREC 31 rue André-Marie Ampère Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Si le lieu d’une ancienne décharge publique peut surprendre pour une découverte du paysage, le site, habituellement non accessible aux visiteurs, offre pourtant un point de vue imprenable sur la Ville et le marais qui l’entoure.

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RDV face à la COVED-PAPREC 31 rue André-Marie Ampère Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 62 02 environnement@mairie-royan.fr

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English :

While the location of a former public rubbish dump may seem a surprising place to discover the landscape, the site, which is not usually accessible to visitors, nevertheless offers a breathtaking view of the town and the surrounding marshland.

L’événement Lecture de paysage sur le marais de Pousseau Royan a été mis à jour le 2026-05-05 par Mairie de Royan