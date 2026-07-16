Lecture de portfolio, La chapelle, Clairefontaine-en-Yvelines

Informations pratiques

Lecture de portfolio Mardi 24 novembre, 09h00 La chapelle Yvelines

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-24T09:00:00+01:00 – 2026-11-24T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-24T09:00:00+01:00 – 2026-11-24T12:00:00+01:00

Pour tous et toutes les photographes, professionnels ou amateurs.

Depuis plus de 50 ans, Baudoin défend les photographes et suit le parcours des artistes qu’il représente. Il pourra vous donner son avis sur votre travail, en toute amitié.

Pour vous inscrire, réservez un créneau horaire grâce au lien proposé.

Le rendez-vous de 20 mn sera partagé entre :

– 10 mn où vous présenterez votre portfolio

– 10 mn d’échanges avec Baudoin Lebon

Nous vous demandons d’envoyer votre portfolio par email au moins 72h avant le rendez-vous.

La chapelle 12 impasse de l’abbaye, 78120 Clairefontaine Clairefontaine-en-Yvelines 78120 Yvelines Île-de-France + 33 1 34 9439 87 http://www.lachapelledeclairefontaine.org https://www.instagram.com/lachapelledeclairefontaine/;https://www.facebook.com/LaChapelleDeClairefontaine [{« type »: « link », « value »: « https://calendly.com/baudoin-lebon/lecture-de-portfolio »}] https://www.baudoin-lebon.com La Chapelle est un centre d’art contemporain associatif fondé en 2016 par Baudoin Lebon. Située dans un ancien monastère rénové, au sein d’un parc de sculpture, La Chapelle propose toute l’année expositions, concerts, spectacles. Accès en voiture, ou train pour Rambouillet puis bus ou taxi.

Parking devant le bâtiment ou à 200 mètres (derrière l’église)

Pour tous et toutes les photographes, professionnels ou amateurs.

© baudoin lebohn