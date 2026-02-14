Lecture de texte, Pôle culturel le Cuivre, Labourse

Lecture de texte Mardi 10 mars, 17h00 Pôle culturel le Cuivre Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T17:00:00+01:00 – 2026-03-10T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-10T17:00:00+01:00 – 2026-03-10T18:30:00+01:00

Dans le cadre de sa résidence de création au sein de l’Agglomération Béthune Bruay, Artois Lys Romane, Laurent Contamin viendra lire son roman d’investigation, écrit pour l’occasion. Sa mission était d’écrire ce roman en employant les dix mots sélectionnés. Il sera également entouré par des élèves de l’école de Labourse participant aux petits champions de la lecture, qui liront également des extraits de son récit.

Pôle culturel le Cuivre rue Achille Larue Labourse 62113 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321547837 http://www.bethunebruay.fr service culturel de la CABBALR Accès libre

Dis-moi Dix mots

François Louchet