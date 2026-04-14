Lecture de textes illustrés par Yvonne JEAN-HAFFEN, Musée Yvonne Jean-Haffen, Dinan
Lecture de textes illustrés par Yvonne JEAN-HAFFEN, Musée Yvonne Jean-Haffen, Dinan samedi 23 mai 2026.
Lecture de textes illustrés par Yvonne JEAN-HAFFEN Samedi 23 mai, 19h00 Musée Yvonne Jean-Haffen Côtes-d’Armor
pas de réservations, places en fonction du flux
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Le temps d’une soirée, Frédéric Bonnor, conservateur des musées de Dinan, vous dévoile un aspect moins connu, du travail de l’artiste Yvonne JEAN-HAFFEN, l’illustration. Il lira des extraits de différents ouvrages et les illustrations réalisées par l’artiste seront projetées.
Musée Yvonne Jean-Haffen 103 Rue du Quai, 22100 Dinan, France Dinan 22100 Dinan Côtes-d’Armor Bretagne 0296879080 http://www.dinan.fr/160/musee-yvonne-jean-haffen-dinan Le musée se trouve à l’extrémité ouest du port de Dinan, au bout de la rue du quai, à proximité d’un parking.
Le temps d’une soirée, Frédéric Bonnor, conservateur des musées de Dinan, vous dévoile un aspect moins connu, du travail de l’artiste Yvonne JEAN-HAFFEN, l’illustration. Il lira des extraits de et…
©collectionmaisonmuséeYvonneJeanHaffen
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