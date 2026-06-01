Lecture dégustation, Muséoparc d’Alésia, Alise-Sainte-Reine

Lecture dégustation 13 et 14 juin Muséoparc d’Alésia Côte-d’Or

Inclus dans le billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:45:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:45:00+02:00

Égayez vos oreilles et vos papilles ! Une recette romaine vous sera lue à voix haute, accompagnée d’anecdotes savoureuses sur la vie quotidienne à Rome. La séance se clôture par une dégustation conviviale pour faire revivre ces saveurs d’autrefois.

Laissez-vous conter l’alimentation antique !

Muséoparc d’Alésia 1 Route des 3 Ormeaux, 21150 Alise-Sainte-Reine, France Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380969623 https://www.alesia.com Construit dans la plaine des Laumes, le centre d’interprétation de la bataille est un bâtiment à l’architecture symbolique, signé par le célèbre architecte Bernard Tschumi. Sa forme circulaire évoque le siège d’Alésia, la résille en mélèze qui l’habille fait référence au bois des fortifications romaines, les colonnes obliques de son atrium évoquent le chaos de la bataille. Il présente depuis juillet 2021 les pièces majeures de la collection dans une scénographie renouvelée. Parking gratuit En train : – Gare TGV de Montbard, à 20 minutes (1 h entre Paris et Montbard) – Gare TER des Laumes-Alésia, à 10 minutes à pied du Musée (30 minutes entre Dijon et Venarey-les Laumes) En bus Mobigo : Ligne 122 (Pouilly-en-Auxois <=> Montbard).

Égayez vos oreilles et vos papilles ! Une recette romaine vous sera lue à voix haute, accompagnée d’anecdotes savoureuses sur la vie quotidienne à Rome. La séance se clôture par une dégustation pour …

© S. Pitoizet