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Lecture Des bébés à la page Bibliothèque Arthez-de-Béarn

Lecture Des bébés à la page Bibliothèque Arthez-de-Béarn

Lecture Des bébés à la page Bibliothèque Arthez-de-Béarn mardi 19 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque

Adresse : 2 place Cézaire

Ville : 64370 Arthez-de-Béarn

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-05-19T10:00:00

Fin : 2026-05-19T

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Arthez-de-Béarn

Lecture Des bébés à la page

Bibliothèque 2 place Cézaire Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 10:00:00
fin : 2026-05-19

Date(s) :
2026-05-19

Venez partager un moment convivial autour d’histoires et comptines pour les tout-petits.   .

Bibliothèque 2 place Cézaire Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 79 19  bibliotheque-arthezdebearn@orange.fr

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English : Lecture Des bébés à la page

L’événement Lecture Des bébés à la page Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn

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