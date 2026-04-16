Arthez-de-Béarn

Sortie nature Découverte du vallon du Clamondé

Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 09:00:00

fin : 2026-05-20 13:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Vous participerez à la restauration d’une prairie, en complément du pâturage, vous nous aiderez à arracher des plants de Raisin d’Amérique (Phytolacca americana), une espèce exotique envahissante. .

Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 39 42 06 a.beylacq@cen-na.org

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English : Sortie nature Découverte du vallon du Clamondé

L’événement Sortie nature Découverte du vallon du Clamondé Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Béarn