Sortie nature Découverte du vallon du Clamondé Arthez-de-Béarn
Sortie nature Découverte du vallon du Clamondé Arthez-de-Béarn mercredi 20 mai 2026.
Arthez-de-Béarn
Sortie nature Découverte du vallon du Clamondé
Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 09:00:00
fin : 2026-05-20 13:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Vous participerez à la restauration d’une prairie, en complément du pâturage, vous nous aiderez à arracher des plants de Raisin d’Amérique (Phytolacca americana), une espèce exotique envahissante. .
Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 39 42 06 a.beylacq@cen-na.org
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English : Sortie nature Découverte du vallon du Clamondé
L’événement Sortie nature Découverte du vallon du Clamondé Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Béarn
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