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Lecture dessinée et Rencontre avec François Place Librairie-café Le temps qu’il fait Mellionnec

Lecture dessinée et Rencontre avec François Place Librairie-café Le temps qu’il fait Mellionnec mardi 23 juin 2026.

Lieu : Librairie-café Le temps qu'il fait

Adresse : 12 Place de l'Église

Ville : 22110 Mellionnec

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Tarif :

Mellionnec

Lecture dessinée et Rencontre avec François Place

Librairie-café Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

À 17h, Lecture-dessinée par François Place, suivie d’une rencontre tout-public à 18h15 François Place est passionné de cartes, de géographie, et au fil de son oeuvre foisonnante il a dessiné des aventures, des pays imaginaires, des personnages incroyables. Venez découvrir son travail passionnant ! une rencontre organisée dans le cadre de Livres en scène, un événement des cafés librairies de Bretagne.

Org. Librairie-café Le temps qu’il fait   .

Librairie-café Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 40 90 

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English :

L’événement Lecture dessinée et Rencontre avec François Place Mellionnec a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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