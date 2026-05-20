Lecture dessinée et Rencontre avec François Place Librairie-café Le temps qu’il fait Mellionnec
Lecture dessinée et Rencontre avec François Place Librairie-café Le temps qu’il fait Mellionnec mardi 23 juin 2026.
Mellionnec
Lecture dessinée et Rencontre avec François Place
Librairie-café Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
À 17h, Lecture-dessinée par François Place, suivie d’une rencontre tout-public à 18h15 François Place est passionné de cartes, de géographie, et au fil de son oeuvre foisonnante il a dessiné des aventures, des pays imaginaires, des personnages incroyables. Venez découvrir son travail passionnant ! une rencontre organisée dans le cadre de Livres en scène, un événement des cafés librairies de Bretagne.
Org. Librairie-café Le temps qu’il fait .
Librairie-café Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 40 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Lecture dessinée et Rencontre avec François Place Mellionnec a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
À voir aussi à Mellionnec (Côtes-d'Armor)
- La fabrique de l’enfance Rencontre avec Sebastien Charbonnier librairie Le temps qu’il fait Mellionnec 30 mai 2026
- Enfantisme, rencontre avec Claire Bourdille Librairie Le temps qu’il fait Mellionnec 6 juin 2026
- Lecture Autrices du Moyen Orient par Oona Spengler Librairie Le temps qu’il fait Mellionnec 11 juin 2026
- Rencontre avec Martin Mongin pour Le livre des comptes Librairie Le temps qu’il fait Mellionnec 18 juin 2026
- Lecture-performance par Aldo Qureshi Librairie Le temps qu’il fait Mellionnec 20 juin 2026