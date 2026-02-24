Lecture en Arpentage Le Château de Mes Soeurs Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy

Lecture en Arpentage Le Château de Mes Soeurs

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 18:00:00

fin : 2026-03-17 21:00:00

Date(s) :

2026-03-17

Mais qu’est-ce qu’une lecture en arpentage ?

Une lecture en arpentage est une façon d’explorer collectivement un livre, celui-ci est partagé en autant de parties qu’il y a de participants, chacun lit la partie qui lui est attribuée, puis le contenu est restitué et mis en commun lors d’un échange collectif. Lors d’un arpentage, chaque lecture, partielle, s’enrichit des autres, et donne lieu à une discussion et à la création d’un savoir commun. (Peuple et culture).

Pour cette première lecture en arpentage, nous avons choisi le livre de Blanche Leridon Le château de mes sœurs, un livre passionnant dans lequel l’autrice enquête sur les fratries féminines, en mêlant histoire personnelle, arts, pop culture et histoire sociale pour interroger ce que signifie être sœurs .

L’occasion d’expérimenter une nouvelle façon de lire et d’échanger avec des co-lecteurs.

Les arpentages sont des rencontres sérieuses mais aussi joyeuses et chaleureuses ! Ainsi, chaque participant est invité à apporter quelque chose de froid à manger pour partager un repas )

Cette rencontre s’inscrit dans le temps fort de ce mois de mars autour du thème des sœurs, et est proposé en partenariat avec l’association l’OuvRageuse. .

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lecture en Arpentage Le Château de Mes Soeurs Erquy a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor