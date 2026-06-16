Lecture en extérieur pour les enfants Partir en livre Olemps
Lecture en extérieur pour les enfants Partir en livre Olemps mercredi 8 juillet 2026.
Olemps
Lecture en extérieur pour les enfants Partir en livre
69 Rue de la 7 77 salle 7-77, Olemps Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-08
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15
La médiathèque d’Olemps propose des lectures pour les enfants avec le chariot à livres dans le parc de la salle 7-77.
Venez nous retrouver pour écouter des histoires destinées aux petits et aux grands enfants !!! Nos petits et grands héros !
https://www.partir-en-livre.fr/ .
69 Rue de la 7 77 salle 7-77, Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00 mediatheque@olemps.fr
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English :
The Olemps Media Center offers storytime for children with a book cart in the park next to Hall 7-77.
L’événement Lecture en extérieur pour les enfants Partir en livre Olemps a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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- Atelier Dessin à la médiathèque salle 7-77 Olemps 24 juin 2026