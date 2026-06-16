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Lecture en extérieur pour les enfants Partir en livre Olemps

Lecture en extérieur pour les enfants Partir en livre Olemps

Lecture en extérieur pour les enfants Partir en livre Olemps mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : 69 Rue de la 7 77 salle 7-77,

Ville : 12510 Olemps

Département : Aveyron

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Tarif :

Olemps

Lecture en extérieur pour les enfants Partir en livre

69 Rue de la 7 77 salle 7-77, Olemps Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-08
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15

La médiathèque d’Olemps propose des lectures pour les enfants avec le chariot à livres dans le parc de la salle 7-77.
Venez nous retrouver pour écouter des histoires destinées aux petits et aux grands enfants !!! Nos petits et grands héros !

https://www.partir-en-livre.fr/   .

69 Rue de la 7 77 salle 7-77, Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00  mediatheque@olemps.fr

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English :

The Olemps Media Center offers storytime for children with a book cart in the park next to Hall 7-77.

L’événement Lecture en extérieur pour les enfants Partir en livre Olemps a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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