Informations pratiques

La Poterie-Cap-d’Antifer

Lecture extraits du livre Auprès de mon phare au Phare d’Antifer 19 septembre 2026

Route du Phare La Poterie-Cap-d’Antifer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Avec le soutien de la Drac, de la mairie La-Poterie-Cap d’Antifer, et de la bibliothèque la Chouette, et accompagnés par l’autrice et réalisatrice Gabrielle Schaff, les habitants adultes et enfants ont écrit des textes sur la place du phare dans leurs vies rassemblé en un livre intitulé Auprès de mon phare .

Une lecture de textes en public aura lieu au phare le 19 septembre 2026 à 17h00, à l’occasion des journées européennes du patrimoine.

Places limitées Réservation obligatoire .

Route du Phare La Poterie-Cap-d’Antifer 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 01 55 mairie@lapoteriecapdantifer.fr

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English : Lecture extraits du livre Auprès de mon phare au Phare d’Antifer 19 septembre 2026

L’événement Lecture extraits du livre Auprès de mon phare au Phare d’Antifer 19 septembre 2026 La Poterie-Cap-d’Antifer a été mis à jour le 2026-08-12 par Seine-Maritime Attractivité