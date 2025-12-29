Lecture il fait froid ! Bibliothèque Ajain

Lecture il fait froid ! Bibliothèque Ajain samedi 17 janvier 2026.

Bibliothèque 1 Route de Pionnat Ajain Creuse

Lecture d’albums et atelier bricolage polaire. Participaion sur inscription, à partir de 4 ans.   .

Bibliothèque 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36 

