Lecture il fait froid ! Bibliothèque Ajain samedi 17 janvier 2026.
Bibliothèque 1 Route de Pionnat Ajain
2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Lecture d’albums et atelier bricolage polaire. Participaion sur inscription, à partir de 4 ans. .
Bibliothèque 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36
