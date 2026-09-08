Lecture kamishibaï « J’veux aller à la chasse aux rennes », Site archéologique de Pincevent, La Grande-Paroisse

Informations pratiques

Lecture kamishibaï « J’veux aller à la chasse aux rennes » Dimanche 20 septembre, 10h00 Site archéologique de Pincevent Seine-et-Marne

À partir de 5 ans. 15 participants par session.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’atelier kamishibaï « J’veux aller à la chasse aux rennes » permet de faire découvrir le mode de vie des magdaléniens qui ont vécu dans le sud de l’Île-de-France à la fin du Paléolithique récent. D’origine japonaise, le kamishibaï est une technique de contage illustrée à l’aide d’un Butaï dans lequel les images défilent. Le conte illustre l’histoire de la petite Ourna et de sa famille sur leur campement.

Site archéologique de Pincevent Chemin rural 77130 La Grande-Paroisse La Grande-Paroisse 77130 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.paysdemontereau.fr [{« type »: « email », « value »: « PinceventJEP2026@hotmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0629933043 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0164856042 »}] Les fouilles réalisées sur ce site attestent la présence humaine dès la Préhistoire. Les chercheurs du CNRS ou affiliés effectuent d’importantes recherches sur les conditions de vie des hommes à l’âge du renne. On y trouve notamment des bois de rennes, des éléments de parure, des amas d’éclat de silex, des foyers de l’époque magdalénienne ; mais également des traces d’occupation du néolithique au gallo-romain.

Lecture kamishibaï

©Arkéomédia ©Camille Camillon ©Nathalie Loizeau