Informations pratiques

Thionville

Lecture Kamishibaï

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-23 16:00:00

fin : 2026-09-23 17:30:00

Date(s) :

2026-09-23

J’étais bien là-haut dans mon petit coin de paradis, le plus beau logis de Paris. Faramineux. Époustouflant. Décoiffant, les jours de grand vent, mais j’aimais ça. On naît girouette ou on ne l’est pas !

Nous vous invitons à découvrir ville et architecture dans la bulle rose, véritable petit cocon de douceur. Un petit voyage au cœur de la ville et de son architecture vous sera proposé, dépaysement garanti !

À partir de 4 ans / Sur inscriptionEnfants

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1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

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English :

I was up there in my little corner of paradise, the most beautiful home in Paris. Astounding. Breathtaking. It would ruffle my hair on windy days, but I loved it. You’re either a weathervane or you’re not!

We invite you to discover the city and its architecture from inside the pink bubble, a true little cocoon of comfort. We’ll take you on a little journey to the heart of the city and its architecture—a change of scenery guaranteed!

Ages 4 and up / Registration required

L’événement Lecture Kamishibaï Thionville a été mis à jour le 2026-08-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME