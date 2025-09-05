Lecture KiLLT Ki Lira Le Texte ? Mauvaise pichenette ! Amiens

Lecture KiLLT Ki Lira Le Texte ? Mauvaise pichenette !

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 15:50:00

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

Tréteaux de France Olivier Letellier.

Quand lire à voix haute et à plusieurs fait théâtre !

Mauvaise pichenette ! le texte de Magali Mougel, nous entraîne dans la cuisine d’une ferme familiale et nous met face à la montée des idées fascistes chez les jeunes. Anna, jeune apprentie dans un restaurant étoilé, découvre que son village a accueilli un groupe d’adolescents mineurs isolés dans son ancienne colonie de vacances. La bombe est dégoupillée. Mais plus qu’un spectacle, c’est une expérience qui vous attend. Car ici, le dispositif ludique et original KiLLT Ki Lira Le Texte ? pensé par Olivier Letellier et Camille Laouénan, propose à partir de ce texte, une expérience de théâtre surprenante, inédite et réjouissante ; une mise en lecture interactive qui déplace avec succès la place du spectateur et redonne à l’acte théâtral sa place au coeur de la cité.

Un spectacle programmé également à cinq reprises pour cinq classes les 6, 8 et 9 janvier, dans le cadre d’un parcours d’EAC pour lutter contre les radicalités, en partenariat avec l’Atelier Canopé 80 et la DRAEAC. Des ateliers de pratique artistique et formations sont proposés pour ces classes et leurs professeurs. Et aussi, une exposition Histoires de fausses nouvelles en partenariat avec la BnF et la Bibliothèque Hélène Bernheim.

Concept original Olivier Letellier et Camille Laouénan + Texte Magali Mougel + Mise en scène Olivier Letellier + Equipe de jeu en alternance Angèle Canu, Nicolas Hardy, Cécile Zanibelli.

Mercredi 7 janvier 10h, 11h, 14h, 15h. Durée 45 min. A partir de 14 ans. Jauge limitée.

THEATRE PARTICIPATIF

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

English :

Tréteaux de France Olivier Letellier.

When reading aloud with others becomes theater!

Magali Mougel’s Mauvaise pichenette! takes us into the kitchen of a family farm and confronts us with the rise of fascist ideas among young people. Anna, a young apprentice in a Michelin-starred restaurant, discovers that her village has taken in a group of unaccompanied minors at its former summer camp. The bomb has been detonated. But more than a show, it’s an experience. Olivier Letellier and Camille Laouénan’s playful and original KiLLT (Ki Lira Le Texte?) system uses the text to create a surprising, original and delightful theatrical experience, an interactive reading that successfully shifts the spectator’s position and restores the theatrical act to its rightful place at the heart of the city.

The show will also be performed five times for five classes on January 6, 8 and 9, as part of an EAC program to combat radicalism, in partnership with Atelier Canopé 80 and the DRAEAC. Artistic practice workshops and training courses are offered for these classes and their teachers. And a Histoires de fausses nouvelles exhibition in partnership with BnF and Bibliothèque Hélène Bernheim.

Original concept Olivier Letellier and Camille Laouénan + Text Magali Mougel + Stage direction Olivier Letellier + Alternating cast Angèle Canu, Nicolas Hardy, Cécile Zanibelli.

Wednesday, January 7 10 am, 11 am, 2 pm, 3 pm. Running time 45 min. Ages 14 and up. Limited gauge.

PARTICIPATORY THEATER

German :

Tréteaux de France Olivier Letellier.

Wenn Vorlesen und gemeinsames Lesen Theater macht!

Mauvaise pichenette! , der Text von Magali Mougel, entführt uns in die Küche eines Familienbauernhofs und konfrontiert uns mit dem Aufkommen faschistischer Ideen unter Jugendlichen. Anna, eine junge Auszubildende in einem Sternerestaurant, findet heraus, dass ihr Dorf in seinem ehemaligen Ferienlager eine Gruppe isolierter minderjähriger Jugendlicher aufgenommen hat. Die Bombe ist entschärft. Aber mehr als eine Aufführung erwartet Sie eine Erfahrung. Denn hier bietet die von Olivier Letellier und Camille Laouénan erdachte spielerische und originelle Vorrichtung KiLLT Ki Lira Le Texte? ausgehend von diesem Text ein überraschendes, neuartiges und erfreuliches Theatererlebnis; eine interaktive Lesung, die erfolgreich den Platz des Zuschauers verschiebt und dem Theaterakt seinen Platz im Herzen der Stadt zurückgibt.

Die Aufführung wurde auch fünfmal für fünf Schulklassen am 6., 8. und 9. Januar im Rahmen eines EAC-Parcours zur Bekämpfung von Radikalität in Partnerschaft mit dem Atelier Canopé 80 und der DRAEAC aufgeführt. Für diese Klassen und ihre Lehrkräfte werden Workshops zur künstlerischen Praxis und Fortbildungen angeboten. Außerdem gibt es eine Ausstellung Histoires de fausses nouvelles in Zusammenarbeit mit der BnF und der Bibliothèque Hélène Bernheim.

Originalkonzept Olivier Letellier und Camille Laouénan + Text Magali Mougel + Inszenierung Olivier Letellier + Alternierendes Spielteam Angèle Canu, Nicolas Hardy, Cécile Zanibelli.

Mittwoch, 7. Januar 10 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr. Dauer 45 min. Ab 14 Jahren. Begrenzte Zuschauerzahl.

MITMACHTHEATER

Italiano :

Tréteaux de France Olivier Letellier.

Quando la lettura ad alta voce diventa teatro!

Mauvaise pichenette! di Magali Mougel ci porta nella cucina di una fattoria familiare e ci mette di fronte all’ascesa delle idee fasciste tra i giovani. Anna, giovane apprendista in un ristorante stellato, scopre che il suo villaggio ha accolto un gruppo di minori non accompagnati nel suo ex campo vacanze. La bomba è stata fatta esplodere. Ma più che uno spettacolo, è un’esperienza. Il giocoso e originale KiLLT Ki Lira Le Texte? ideato da Olivier Letellier e Camille Laouénan utilizza questo testo per creare un’esperienza teatrale sorprendente, originale e piacevole; una lettura interattiva che sposta con successo la posizione dello spettatore e restituisce all’atto teatrale il posto che gli spetta nel cuore della città.

Lo spettacolo sarà inoltre rappresentato cinque volte per cinque classi il 6, 8 e 9 gennaio, nell’ambito di un programma dell’EAC per la lotta al radicalismo, in collaborazione con l’Atelier Canopé 80 e il DRAEAC. A queste classi e ai loro insegnanti saranno offerti laboratori di pratica artistica e di formazione. È prevista anche una mostra, Histoires de fausses nouvelles, in collaborazione con il BnF e la Bibliothèque Hélène Bernheim.

Ideazione originale Olivier Letellier e Camille Laouénan + Testo Magali Mougel + Direzione di scena Olivier Letellier + Cast alternato Angèle Canu, Nicolas Hardy, Cécile Zanibelli.

Mercoledì 7 gennaio ore 10.00, 11.00, 14.00, 15.00. Durata: 45 minuti. Dai 14 anni in su. Capacità limitata.

TEATRO PARTECIPATIVO

Espanol :

Tréteaux de France Olivier Letellier.

Cuando leer juntos en voz alta se convierte en teatro

Mauvaise pichenette!, de Magali Mougel, nos introduce en la cocina de una granja familiar y nos enfrenta al auge de las ideas fascistas entre los jóvenes. Anna, joven aprendiz en un restaurante con estrella Michelin, descubre que su pueblo ha acogido a un grupo de menores no acompañados en su antigua colonia de vacaciones. La bomba ha sido detonada. Pero más que un espectáculo, es una experiencia. El lúdico y original KiLLT Ki Lira Le Texte? ideado por Olivier Letellier y Camille Laouénan utiliza este texto para crear una experiencia teatral sorprendente, original y deliciosa; una lectura interactiva que consigue desplazar la posición del espectador y devolver el acto teatral al lugar que le corresponde en el corazón de la ciudad.

El espectáculo también se representará cinco veces en cinco clases los días 6, 8 y 9 de enero, en el marco de un programa del EAC de lucha contra el radicalismo, en colaboración con el Atelier Canopé 80 y el DRAEAC. Estas clases y sus profesores recibirán talleres de práctica artística y formación. También hay una exposición, Histoires de fausses nouvelles, en colaboración con la BnF y la Bibliothèque Hélène Bernheim.

Concepción original Olivier Letellier y Camille Laouénan + Texto Magali Mougel + Dirección escénica Olivier Letellier + Reparto alterno Angèle Canu, Nicolas Hardy, Cécile Zanibelli.

Miércoles 7 de enero 10.00 h, 11.00 h, 14.00 h, 15.00 h. Duración: 45 min. A partir de 14 años. Aforo limitado.

TEATRO PARTICIPATIVO

