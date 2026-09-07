AGENDA · Les Mages
Lecture : “Les châtaigniers en parlent encore”, Salle Bauquier, Les Mages
samedi 12 septembre 2026 · Salle Bauquier · Les Mages
Informations pratiques
Lecture : “Les châtaigniers en parlent encore” Samedi 12 septembre, 18h00 Salle Bauquier Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00
Textes de Gilbert Léautier. Une galerie de portraits de Cévenols. Proposée par Les Imaginaires et Maquis culturel. Apéro partagé avec les artistes.
Salle Bauquier 29 avenue du Moulin, 30960 Les Mages Les Mages 30960 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 38 69 75 41 »}]
Par Manon Bilhaut et Nicolas Michel. lecture
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