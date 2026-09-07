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Lecture : “Les châtaigniers en parlent encore”, Salle Bauquier, Les Mages

samedi 12 septembre 2026 · Salle Bauquier · Les Mages

Lecture : “Les châtaigniers en parlent encore”, Salle Bauquier, Les Mages

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Salle Bauquier
Adresse
29 avenue du Moulin, 30960 Les Mages
Ville
30960 Les Mages
Département
Gard

Lecture : “Les châtaigniers en parlent encore” Samedi 12 septembre, 18h00 Salle Bauquier Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00

Textes de Gilbert Léautier. Une galerie de portraits de Cévenols. Proposée par Les Imaginaires et Maquis culturel. Apéro partagé avec les artistes.

Salle Bauquier 29 avenue du Moulin, 30960 Les Mages Les Mages 30960 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 38 69 75 41 »}]
Par Manon Bilhaut et Nicolas Michel. lecture

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