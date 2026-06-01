Lecture : Lettres à un voyant d’Arthur Rimbaud, Jardin d’émotions, Épinac

Lecture : Lettres à un voyant d’Arthur Rimbaud Dimanche 7 juin, 15h00 Jardin d’émotions Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Participez à une visite du jardin accompagnée pour les personnes malvoyantes et aveugles, offrant ainsi l’opportunité, pour ce public porteur d’un handicap, de découvrir la dimension sensorielle des jardins.

À l’initiative du Docteur Patrick Defontaine, une lecture d’un extrait des Lettres à un voyant d’Arthur Rimbaud sera proposée.

Jardin d’émotions 30 rue Chavrière-Dinay, 71360 Épinac Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 82 17 95 http://jardindemotions.monsite.orange.fr Jardin paysager privé avec sculptures. Il n’y a pas de parking | Les animaux sont acceptés | Langues : français / anglais.

Participez à une visite du jardin accompagnée pour les personnes malvoyantes et aveugles, offrant ainsi l’opportunité, pour ce public porteur d’un handicap, de découvrir la dimension sensorielle des …

© Daniel Lafouge