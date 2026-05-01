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Lecture musicale de Michel Strogoff Les Bucoliques Le Tréport

Lecture musicale de Michel Strogoff Les Bucoliques Le Tréport vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Les Bucoliques

Adresse : 87B Rue Alexandre Papin

Ville : 76470 Le Tréport

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Le Tréport

Lecture musicale de Michel Strogoff

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:30:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Lecture musicale de Michel Strogoff.
Tarif Libre, au chapeau.   .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21  librairie@lesbucoliques.fr

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English : Lecture musicale de Michel Strogoff

L’événement Lecture musicale de Michel Strogoff Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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