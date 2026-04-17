Lecture musicale en hommage à Federico Garcia Lorca OMEX Omex
Lecture musicale en hommage à Federico Garcia Lorca OMEX Omex vendredi 17 avril 2026.
Omex
Lecture musicale en hommage à Federico Garcia Lorca
OMEX 13 Place Saint-Saturnin Omex Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
L’étoile sportive et culturelle de Batsurguère organise une soirée Lecture musicale en hommage à Federico Garcia Lorca, le vendredi 17 avril à 20h30 à la Salle des Fêtes d’Omex.
La partie musicale sera assurée par le groupe Pat y Picos
Entrée 8 € (pour les adhérents à l’association) et 10 € (pour les non-adhérents)
Renseignements à: asso-escb@orange.fr
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OMEX 13 Place Saint-Saturnin Omex 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie asso-escb@orange.fr
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English :
The étoile sportive et culturelle de Batsurguère is organizing a Musical Reading evening in tribute to Federico Garcia Lorca, on Friday April 17 at 8:30 pm at the Salle des Fêtes d?Omex.
Musical entertainment will be provided by the group Pat y Picos
Admission: 8 ? (association members) and 10 ? (non-members)
Information: asso-escb@orange.fr
L’événement Lecture musicale en hommage à Federico Garcia Lorca Omex a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Lourdes|CDT65