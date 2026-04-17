Lecture musicale en hommage à Federico Garcia Lorca OMEX Omex

Omex

Lecture musicale en hommage à Federico Garcia Lorca

OMEX 13 Place Saint-Saturnin Omex Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

L’étoile sportive et culturelle de Batsurguère organise une soirée Lecture musicale en hommage à Federico Garcia Lorca, le vendredi 17 avril à 20h30 à la Salle des Fêtes d’Omex.

La partie musicale sera assurée par le groupe Pat y Picos

Entrée 8 € (pour les adhérents à l’association) et 10 € (pour les non-adhérents)

Renseignements à: asso-escb@orange.fr

.

OMEX 13 Place Saint-Saturnin Omex 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie asso-escb@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The étoile sportive et culturelle de Batsurguère is organizing a Musical Reading evening in tribute to Federico Garcia Lorca, on Friday April 17 at 8:30 pm at the Salle des Fêtes d?Omex.

Musical entertainment will be provided by the group Pat y Picos

Admission: 8 ? (association members) and 10 ? (non-members)

Information: asso-escb@orange.fr

L’événement Lecture musicale en hommage à Federico Garcia Lorca Omex a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Lourdes|CDT65