Lecture musicale et sensorielle Le Cantique des Cantiques Site de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps
Lecture musicale et sensorielle Le Cantique des Cantiques Site de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps samedi 8 août 2026.
Saint-Géraud-de-Corps
Lecture musicale et sensorielle Le Cantique des Cantiques
Site de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Lecture musicale et sensorielle Le Cantique des Cantiques Lecture musicale et sensorielle pour gongs et voix Thierry Jardinier, Laurence Carcy. Entrée au chapeau sur le Site de la Charbonnière, chemin du Sud à 16h (en cas de forte chaleur ou de canicule, le spectacle sera avancé à 10h).
Sur réservation. Site de la Charbonnière 06 81 41 75 60 .
Site de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60
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English : Lecture musicale et sensorielle Le Cantique des Cantiques
L’événement Lecture musicale et sensorielle Le Cantique des Cantiques Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-06-25 par Vallée de l’Isle en Périgord
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