Visite guidée de la charbonnière Saint-Géraud-de-Corps
Visite guidée de la charbonnière Saint-Géraud-de-Corps mardi 4 août 2026.
Saint-Géraud-de-Corps
Visite guidée de la charbonnière
Site de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Visite guidée de la charbonnière 10h. Différents espaces charbonnière, cabanes, gemmage, bassin, ruches…
Sur réservation. Gratuit 06 81 41 75 60 .
Site de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée de la charbonnière
L’événement Visite guidée de la charbonnière Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
À voir aussi à Saint-Géraud-de-Corps (Dordogne)
- Visite guidée de la charbonnière Saint-Géraud-de-Corps 30 juin 2026
- Visite guidée de la charbonnière Saint-Géraud-de-Corps 14 juillet 2026
- Visite guidée de la charbonnière Saint-Géraud-de-Corps 21 juillet 2026
- Visite guidée de la charbonnière Saint-Géraud-de-Corps 28 juillet 2026
- Visite guidée de la charbonnière Saint-Géraud-de-Corps 11 août 2026