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Randonnée/lecture sous l’éclipse Théâtre de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps

mercredi 12 août 2026 · Théâtre de la Charbonnière · Saint-Géraud-de-Corps

Randonnée/lecture sous l’éclipse Théâtre de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre de la Charbonnière
Adresse
Chemin du Sud
Ville
24700 Saint-Géraud-de-Corps
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Géraud-de-Corps

Randonnée/lecture sous l’éclipse

Théâtre de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Randonnée/lecture sous l’éclipse. RDV à partir de 19h45, parking de l’église de St Géraud de Corps. Au moment de l’éclipse, un texte court sera lu par Michel Feynie de la compagnie Nordack. sur le site de la Charbonnière. Matin Brun de Franck Pavloff. Prévoir des lampes de poches et des lunettes spéciales si vous voulez regarder l’éclipse. Sur réservation obligatoire 06 81 41 75 60   .

Théâtre de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60 

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English : Randonnée/lecture sous l’éclipse

L’événement Randonnée/lecture sous l’éclipse Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-07-23 par Vallée de l’Isle en Périgord

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