Lecture musicale lire la montagne Place Yan du Gouf Capbreton
Lecture musicale lire la montagne Place Yan du Gouf Capbreton samedi 20 juin 2026.
Capbreton
Lecture musicale lire la montagne
Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Stéphanie Abadie vit dans le Sud-Ouest, entre montagne et océan. Quand elle ne court pas les bois, elle se partage entre l’enseignement du FLE et l’écriture.
Dans ses romans adultes ou adolescents, elle aime soulever des questions sociétales tout en proposant une immersion dans la Nature. Accompagnée de deux musiciens de jazz, l’autrice vous invite à une lecture musicale autour de son dernier ouvrage Lire la montagne” .
Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61
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English : Lecture musicale lire la montagne
Stéphanie Abadie lives in the South-West of France, between the mountains and the ocean. When she’s not roaming the woods, she divides her time between teaching French as a foreign language and writing.
L’événement Lecture musicale lire la montagne Capbreton a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI LAS
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