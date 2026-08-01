Lecture musicale par la comédienne et artiste Marie-Laure Dougnac Place Vauquelin Pont-l’Évêque

Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Lecture musicale par la comédienne et artiste Marie-Laure Dougnac

Place Vauquelin Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

L’histoire de Marcela, extraite de l’oeuvre de Cervantes.

Marie-Laure Dougnac Comédienne et artiste qui explore la figure humaine, pour en révéler sa beauté́, sa vulnérabilité́ et son mystère.

Issue d’une famille d’artistes, mère aquarelliste et père tisseur, elle a toujours dessiné sans pour autant montrer son travail. Elle franchit le pas après le confinement, point de départ pour consacrer plus de temps au dessin. Elle privilégie le trait et l’encre sur papier, étant souvent plus inspirée par les dessins des grands maîtres que par leur peinture. Le trait est

immédiat, sincère, fragile.

Don Quichotte dans tous ses états Cette série de 40 planches (40 x 50 cm) à l’encre de chine capture l’essence chimérique du célèbre anti-héros de Cervantès, et explore le mouvement, le caractère et la folie douce du personnage d’après des extraits choisis du livre.

Sa série a été exposée pendant une année au Théâtre Lepic et a rencontré le succès.

Marie-Laure en propose actuellement une douzaine d’originaux et pour l’occasion des tirages numérotés signés sur

papier estampe en format 30 x 42 cm.

Marie-Laure Dougnac vit et travaille à Paris. .

Place Vauquelin Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63

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English : Lecture musicale par la comédienne et artiste Marie-Laure Dougnac

The story of Marcela, taken from Cervantes’s work.

L’événement Lecture musicale par la comédienne et artiste Marie-Laure Dougnac Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Terre d’Auge Tourisme