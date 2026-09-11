Lecture musicale par Léonor de Récondo suivie d’un échange Halles de Gaztelu Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Lecture musicale par Léonor de Récondo suivie d’un échange

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 17:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Une soirée de rencontres, de transmission et de mémoire pour rendre hommage aux femmes, aux hommes et aux enfants qui ont fui la Guerre civile d’Espagne en 1936, et faire vivre cette histoire à travers les témoignages, la littérature, la musique et le cinéma. .

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58 evenementiel@hendaye.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture musicale par Léonor de Récondo suivie d’un échange

L’événement Lecture musicale par Léonor de Récondo suivie d’un échange Hendaye a été mis à jour le 2026-08-28 par Hendaye Tourisme & Commerce