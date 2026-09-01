Informations pratiques

Béziers

LECTURE MUSICALE RÉCITAL POÉTIQUE JEAN-MARIE DE CROZALS

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Jean-Marie de Crozals célèbre 60 ans de poésie avec une lecture musicale, accompagné par le saxophone et la clarinette de Laurent Rochelle.

En 2026, Jean-Marie de Crozals célèbre trois anniversaires 60 ans de poésie, 50 ans d’édition et 25 ans de festivals de poésie. Pour l’occasion, ce passeur de poèmes propose une lecture-florilège de quelques-uns de ses quinze recueils, parmi lesquels Visage du dormeur, L’Ourlet du ciel ou Calme aimant du monde. Il sera accompagné de Laurent Rochelle, saxophoniste-clarinettiste et compositeur, dont l’univers mêle musique classique, jazz et influences surréalistes, entre rigueur de l’écriture et douce fantaisie expérimentale. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Jean-Marie de Crozals celebrates 60 years of poetry with a musical reading, accompanied by Laurent Rochelle on saxophone and clarinet.

L’événement LECTURE MUSICALE RÉCITAL POÉTIQUE JEAN-MARIE DE CROZALS Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34