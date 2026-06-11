Lecture musicale Terre, pierre et vent les trois éléments de William S. Merwin Grottes de Presque Saint-Médard-de-Presque samedi 12 septembre 2026.

Saint-Médard-de-Presque

Lecture musicale Terre, pierre et vent les trois éléments de William S. Merwin

Grottes de Presque 215 route de Gramat Saint-Médard-de-Presque Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Concert avec Éric Louviot à la voix et au texte, accompagné à la musique par Karinn Helbert au Cristal Bachet et Emmanuel Decocq au violon et au doudouk.

Tout public

Sur réservation

Concert avec Éric Louviot à la voix et au texte, accompagné à la musique par Karinn Helbert au Cristal Bachet et Emmanuel Decocq au violon et au doudouk.

Tout public

Sur réservation

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Grottes de Presque 215 route de Gramat Saint-Médard-de-Presque 46400 Lot Occitanie +33 5 65 40 32 01

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English :

Concert featuring %C9ric Louviot on vocals and lyrics, accompanied by Karinn Helbert on the Cristal Bachet and Emmanuel Decocq on violin and doudouk.

All ages

Reservations required

L’événement Lecture musicale Terre, pierre et vent les trois éléments de William S. Merwin Saint-Médard-de-Presque a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Vallée de la Dordogne