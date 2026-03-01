Lecture poétique par Nicole Librairie Jeux de Pages Saint-Jean-d’Angély

Lecture poétique par Nicole

Librairie Jeux de Pages 20 rue gambetta Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2026-03-17 19:30:00

fin : 2026-03-17 20:30:00

2026-03-17

Nicole vous propose une lecture de différents poèmes dont le fil conducteur est la liberté, thème du Printemps des Poètes de cette année.



Réservation conseillée.

Librairie Jeux de Pages 20 rue gambetta Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 62 07 contact@jeuxdepages.fr

