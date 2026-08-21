Lecture pour les 6 mois-3 ans, Médiathèque De Brive, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Lecture pour les 6 mois-3 ans Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque De Brive Corrèze

limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:30:00+02:00

Ronde des tout petits.

Médiathèque De Brive 3 Place Charles de Gaulle 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555181750 https://mediatheque.brive.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 18 17 50 »}]

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