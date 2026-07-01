Lecture publique et musicale « Les ciels de nos étés » Avec « Les Écrivains en Suisse Normande », Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre

Informations pratiques

Lecture publique et musicale « Les ciels de nos étés »

Avec « Les Écrivains en Suisse Normande » Mercredi 26 août, 18h00 Médiathèque Orne

Gratuit, sur inscription de préférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T18:00:00+02:00 – 2026-08-26T19:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T18:00:00+02:00 – 2026-08-26T19:30:00+02:00

Médiathèque Ségrie-Fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 64 09 41 »}]

A mi-chemin entre la fin de l’été et la rentrée, les textes lus auront une résonance avec cette période transitoire. 8 à 10 auteurs Yanic Soubien et Julien Magaud joueront des intermèdes musicaux.