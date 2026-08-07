Lecture Retour de plage, retour de pages Temple d’Etretat Étretat

Informations pratiques

Étretat

Lecture Retour de plage, retour de pages

Temple d’Etretat 66 Rue Guy de Maupassant Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Dans le cadre des rencontres littéraires mises en place au Temple d’Étretat, la comédienne Catherine Mouchet prête sa voix à Gabrielle, une nouvelle de Raymond Bunge. Une lecture sensible et incarnée, idéale pour redécouvrir la littérature à travers l’interprétation d’une grande comédienne. .

Temple d’Etretat 66 Rue Guy de Maupassant Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie

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English : Lecture Retour de plage, retour de pages

L’événement Lecture Retour de plage, retour de pages Étretat a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie