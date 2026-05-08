Douzillac

Lecture-spectacle à domicile

Douzillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La terrifiante et véridique Histoire de Dracula lecture-spectacle, adaptée et illustrée par Patric Nottret, lue par GIlles Ruard, Vincent Grass et Emilie Dussarrat. Redécouvrez l’histoire de Dracula, mais aussi de Jonathan Harker, Mina sa fiancée, le Professeur Van Helsing et leurs acolytes.

A partir de 10 ans

19h, sur réservation

Big Brol 07 66 10 66 13 contact@bigbrol.fr .

Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 10 66 13 contact@bigbrol.fr

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English : Lecture-spectacle à domicile

L’événement Lecture-spectacle à domicile Douzillac a été mis à jour le 2026-05-04 par Vallée de l’Isle en Périgord