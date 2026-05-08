Lecture-spectacle à domicile Douzillac
Lecture-spectacle à domicile Douzillac samedi 23 mai 2026.
Douzillac
Lecture-spectacle à domicile
Douzillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
La terrifiante et véridique Histoire de Dracula lecture-spectacle, adaptée et illustrée par Patric Nottret, lue par GIlles Ruard, Vincent Grass et Emilie Dussarrat. Redécouvrez l’histoire de Dracula, mais aussi de Jonathan Harker, Mina sa fiancée, le Professeur Van Helsing et leurs acolytes.
A partir de 10 ans
19h, sur réservation
Big Brol 07 66 10 66 13 contact@bigbrol.fr .
Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 10 66 13 contact@bigbrol.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lecture-spectacle à domicile
L’événement Lecture-spectacle à domicile Douzillac a été mis à jour le 2026-05-04 par Vallée de l’Isle en Périgord