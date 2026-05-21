Lecture sur l’herbe Dinard
Lecture sur l’herbe Dinard jeudi 16 juillet 2026.
Dinard
Lecture sur l’herbe
Parc de Port Breton Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:30:00
fin : 2026-07-16 17:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Cet été, à nouveau, les bibliothécaires de L’ourse donnent rendez-vous aux enfants avec leurs accompagnateurs, tous les jeudis pour des moments de lectures partagées.
Rendez-vous sur les tapis sous les arbres, en bas du parc de Port Breton.
Si la météo n’est pas favorable, rendez-vous à L’ourse, qui reste ouverte aux horaires habituels pendant toute la saison.
Famille avec enfants. Sans inscription. .
Parc de Port Breton Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30
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English :
L’événement Lecture sur l’herbe Dinard a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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