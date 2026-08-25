Lecture théâtralisée autour de Victor Hugo Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo
dimanche 13 septembre 2026 · Salle d'Armor · Saint-Cast-le-Guildo
Informations pratiques
Saint-Cast-le-Guildo
Lecture théâtralisée autour de Victor Hugo
Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Lecture de son journal Choses lues
Une comédienne accompagnée d’un musicien et parfois d’un autre comédien vous fera savourer les belles pages de notre littérature française ou étrangère ces lectures mises en scène vous permettent de découvrir ces différents univers.
Par la compagnie Les Feux de l’Harmattan .
Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Lecture théâtralisée autour de Victor Hugo Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-08-22 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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