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AGENDA · Saint-Cast-le-Guildo

Cirque Gervais Saint-Cast-le-Guildo

mardi 25 août 2026 · Saint-Cast-le-Guildo

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place des Mielles
Ville
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Cast-le-Guildo

Cirque Gervais

Place des Mielles Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:00:00
fin : 2026-08-26 19:45:00

Date(s) :
2026-08-25 2026-08-27

Préparez-vous à vivre un moment inoubliable en famille ou entre amis. Un spectacle unique, rempli d’émotions, de surprises et de magie vous attend.   .

Place des Mielles Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 07 88 43 

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English :

L’événement Cirque Gervais Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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