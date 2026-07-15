Informations pratiques

Saint-Cast-le-Guildo

Apéro du Port Genevieve

Port d’Armor Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:00:00

fin : 2026-08-11 20:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Autrice-compositrice-interprète anglaise, Genevieve séduit par son univers indie poprock

à la fois envoûtant et énergique. Portée par une présence scénique charismatique, elle

livre une musique puissante et sensible, créant une connexion sincère avec son public. .

Port d’Armor Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18

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English :

L’événement Apéro du Port Genevieve Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme