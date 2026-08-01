Nettoyage de plage on fait St K le Guildo propre Saint-Cast-le-Guildo
mardi 11 août 2026 · Saint-Cast-le-Guildo
Informations pratiques
Saint-Cast-le-Guildo
Nettoyage de plage on fait St K le Guildo propre
Place Piron Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Nettoyage de plage organisé par Cast’on déchet
Apportez gants et sacs réutilisables
Petit/e et Grand/e
Seul/e ou Accompagné/e
Tout le monde est bienvenue ! .
Place Piron Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Nettoyage de plage on fait St K le Guildo propre Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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