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Nettoyage de plage on fait St K le Guildo propre Saint-Cast-le-Guildo

mardi 11 août 2026 · Saint-Cast-le-Guildo

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place Piron
Ville
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Cast-le-Guildo

Nettoyage de plage on fait St K le Guildo propre

Place Piron Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Nettoyage de plage organisé par Cast’on déchet
Apportez gants et sacs réutilisables
Petit/e et Grand/e
Seul/e ou Accompagné/e
Tout le monde est bienvenue !   .

Place Piron Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Nettoyage de plage on fait St K le Guildo propre Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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